MALTRATTAMENTI, umiliazioni. Procedure mediche imposte senza un vero consenso informato, a volte all’insaputa delle pazienti. Sono i tanti volti della violenza ostetrica, un fenomeno diffusissimo un po’ ovunque, nei paesi in via di sviluppo così come nel cuore della civilissima Europa. E di cui ancora si parla troppo poco, nonostante rappresenti un’autentica violenza di genere; di più: una violazione dei diritti umani delle partorienti. È questa la conclusione contenuta in un rapporto della Relatrice Speciale sulla violenza contro le donne del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, Dubravka Šimonovi?, presentato all’ultima Assemblea Generale tenutasi a New York lo scorso 4 ottobre. Un testo che chiama in causa tutti i governi, chiedendo azioni tempestive per tutelare i diritti di milioni di donne in una delle fasi più critiche della vita. E di cui l’Osservatorio sulla Violenza Ostetrica Italia, insieme alle associazioni La Goccia Magica e CiaoLapo, ha presentato la scorsa settimana a Roma una traduzione italiana.

Il rapporto raccoglie i dati forniti da oltre 128 tra organizzazioni governative, non governative, istituzioni indipendenti e accademiche. E punta ad inquadrare la violenza ostetrica nel contesto del rispetto dei diritti umani delle partorienti. A partire dall’articolo 1 della Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne delle Nazioni Unite, che definisce la violenza contro le donne come: “Ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata”.

Una definizione che secondo Dubravka Šimonovi? configura la violenza ostetrica come autentica forma di violenza di genere. Legata a leggi discriminatorie e stereotipi pericolosi sul ruolo naturale delle donne nella società e nella maternità. Tra le manifestazioni più comuni di violenza ostetrica il documento cita tagli cesarei effettuati senza consenso e spesso in assenza di reali necessità mediche, l’abuso di episiotomia (l’incisione chirurgica del perineo e della parete posteriore della vagina per allargare il canale del parto), l’eccesso di induzioni, pressione sul fondo dell’utero (manovra di Kristeller), violazioni di privacy e di riservatezza, procedure mediche dolorose effettuate senza anestesia, l’impossibilità di decidere la posizione del parto, e infine pratiche umilianti, abusi verbali e affermazioni sessiste in sala parto.

A ricordarci che non si tratta di un problema lontano, il documento presentato all’Assemblea Generale dell’Onu parla espressamente anche il nostro Paese, sottolineando che l’episiotomia viene praticata circa al 50% delle donne italiane che partoriscono per via vaginale, e che di queste oltre il 60% ritiene di non aver ricevuto informazioni dettagliate o lamenta, addirittura, la mancata richiesta di un consenso informato, prima di essere sottoposte alla procedura. Dati che arrivano da un sondaggio realizzato lo scorso anno da CiaoLapo Onlus, La Goccia Magica e l’Osservatorio sulla Violenza Ostetrica (OVOItalia), i cui risultati, pubblicati sull’European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, parlavano di un 21,2% delle donne italiane che ammette di considerarsi vittima di violenze ostetriche.

“Il Rapporto della Relatrice Speciale ha accolto le voci e la sofferenza delle donne, rimaste ignorate nei propri Paesi”, commenta Elena Skoko, artista, madre attivista e fondatrice dell’Osservatorio sulla violenza ostetrica in Italia. “Le donne in quanto utenti dei servizi di assistenza alla maternità generalmente non vengono considerate come partecipanti attive nei processi decisionali e sono escluse dalla partecipazione alle politiche sanitarie. In Italia ad oggi non ci sono percorsi che permettano alle donne di esprimere le loro preferenze di parto e il sistema sanitario non garantisce la scelta dei luoghi di nascita e nemmeno delle modalità di assistenza. Le donne che hanno vissuto un parto traumatico esprimono la propria sofferenza sui social perché non ci sono altri luoghi di ascolto. Dalle istituzioni di un Paese avanzato e democratico ci si aspetterebbe di più dell’indifferenza e dell’ostilità noi confronti delle madri, dei neonati e anche degli operatori sanitari”.