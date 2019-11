Sui migranti e rifugiati “c’è uno scarto preoccupante tra la sovra-rappresentazione del fenomeno in Italia e in Europa e la sua dimensione reale”. Lo sottolinea il rapporto di Migrantes 2019 presentato oggi a Modena all’interno del Festival della Migrazione. “È un fatto: negli ultimi tre anni – rileva il report – sono entrate meno persone in cerca di protezione, in seguito all'”accordo Ue-Turchia del 2016 e del memorandum siglato nel 2017 dall’Italia con il Governo di Tripoli, nonostante la situazione di guerra civile e le informazioni più che fondate sul non rispetto dei diritti umani in Libia”.

