Giovanissimi ma già esperti criminali, pianificavano in modo puntuale le aggressioni ai coetanei, ma non solo. Nove minorenni italiani tra i 16 e i 17 anni sono stati arrestati dai carabinieri per 11 episodi violenti avvenuti tra Milano e Abbiategrasso, dal luglio al novembre dell’anno scorso. Cinque ragazzi sono finiti in carcere, quattro in comunità. Alcuni di loro hanno dei precedenti, altri ancora risultano indagati in procedimenti diversi.

Le ordinanze di custodia cautelare emesse dal tribunale dei minorenni di Milano sono state eseguite questa mattina dai carabinieri della compagnia di Abbiategrasso. Gli episodi ricostruiti riguardano percosse, lesioni, minacce, rapine ed estorsioni perpetrate a danno di coetanei e anche di maggiorenni. Le indagini dirette dalla procura sono state avviate dalla stazione dei carabinieri del comune dell’alto Milanese nell’ottobre dello scorso anno

Dalle indagini, partite dalle dettagliate denunce e testimonianze delle vittime, è emerso come “la modalità delle aggressioni da parte del ‘branco’ fosse frutto di una precisa pianificazione, organizzazione e consolidata esperienza criminale”. Inquirenti e investigatori ritengono che gli episodi possano essere molti di più ma che, al momento, non tutti siano stati denunciati dalle vittime per paura di ritorsioni.