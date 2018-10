Erano in sei il 23 settembre a dare l’assalto alla villa dei coniugi Martelli a Lanciano. Il medico e la moglie, a cui il capo della banda ha tagliato il lobo di un orecchio, fino ad ora avevano parlato di cinque banditi, i quattro che avevano visto all’interno della villa e il quinto che faceva da palo. Ma le indagini di polizia e carabinieri hanno individuato un sesto componente il commando che è stato rintracciato e arrestato a Craiova, in Romania, dove nel frattempo era riuscito a fuggire.

Nei confronti di Marius Adrian Martin, 34 anni, romeno come gli altri malviventi già arrestati nei giorni successivi alla violenta rapina, il giudice per le indagini preliminari di Lanciano ha emesso un mandato di cattura internazionale. L’uomo ha precedenti penali per associazione per delinquere, reati contro la persona e il patrimonio. Martin è stato rintracciato dalla polizia romena e dagli agenti italiani a casa di alcuni familiari. Ad indicare la pista giusta, sulla quale gli investigatori erano già da qualche giorno, le intercettazioni telefoniche. Sono già state avviate le procedure per la sua estradizione.

I primi quattro del commando, arrestati a Lanciano pochi giorni dopo la rapina, hanno confessato di aver partecipato all’assalto alla villa dei coniugi Martelli alla ricerca di una cassaforte che però in casa non c’era. Per questo il capo della banda, il più violento di tutti, dopo averla minacciata per dieci lunghissimi minuti, ha poi tagliato il lobo alla donna con una piccola roncola. Il bandito, arrestato nei pressi di Caserta, la settimana successiva, interrogato dal gip, è rimasto zitto e si è avvalso della facoltà di non rispondere.