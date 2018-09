Rapina in villa, preso quarto uomo

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Fuga finita per il quarto uomo. E’ stato arrestato dalla polizia nel casertano un 25enne, anche lui cittadino romeno, che farebbe parte della banda, responsabile dell’aggressione di due coniugi nella loro villa di Lanciano, in provincia di Chieti. “Preso anche il quarto rapinatore straniero infame, pare il tagliatore di orecchie, bene!” si legge in un post su Facebook del ministro dell’Interno, Matteo Salvini che condivide anche il video della polizia con le immagini della cattura.

Si dovrebbe tenere nella mattinata di sabato prossimo, 29 settembre, dinanzi al Gip del Tribunale di Lanciano l’interrogatorio di garanzia degli altri tre romeni, due fratelli e un cugino, che parlano benissimo l’italiano, fermati e accusati della rapina. Ora si trovano rinchiusi nel carcere di Lanciano.