“Massimo rispetto per la famiglia di Piscitelli, come per tutti i familiari che hanno perso un figlio a causa della droga e di azioni violente che troppo spesso accompagnano le cronache degli stadi. Nessuna approssimazione da parte dei giornalisti di Report e dell’inviato Federico Ruffo che ha dato semplicemente conto, da buon cronista, di una nota che era all’interno di un verbale della Questura secondo la quale un informatore avrebbe rivelato che il mandante di una delle due gambizzazioni di Toffalo fosse proprio Piscitelli”. Lo ha detto all’Adnkronos Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, commentando la dichiarazione dei genitori di Fabrizio Piscitelli, il Diabolik degli Irriducibili della Lazio, che hanno definito “ridondante e approssimativo” il servizio sul figlio trasmesso da Rai 3.

