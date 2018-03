Ranking Fifa: al comando sempre la Germania, Italia al 14esimo posto

(ansa)

ZURIGO – In attesa delle amichevoli che potranno dare qualche scossone alla classifica, un solo cambiamento di rilievo nel ranking mondiale della Fifa del mese di marzo. L’unica nazionale tra le prime 20 a muoversi è la Polonia che guadagna una posizione, portandosi al sesto posto al fianco della Spagna. In testa ancora la Germania campione del mondo con 1609 punti, poi Brasile (1489), Portogallo (1360), Argentina (1359), Belgio (1337) e appunto Polonia e Spagna appaiate al sesto posto con 1228 punti. Completano la top ten Svizzera (1197), Francia (1185) e Cile (1153).

ITALIA STABILE AL 14ESIMO POSTO – Occupa sempre la 14esima piazza l’Italia (1062 punti) che, a parte le prime dieci in graduatoria, si piazza dietro Perù, Danimarca e Colombia. E’ sedicesima l’Inghilterra (1047) che gli azzurri affronteranno in amichevole a Wembley, guadagnano qualcosa Irlanda del Nord (24/a, +2), Austria (28/a, +1), Repubblica Ceca (43/a, +3) e Giamaica (49/a, +1). Il balzo più rilevante è di Andorra che scala 7 posizioni e si piazza al 130° posto. La prossima classifica Fifa per nazionali verrà pubblicata il 12 aprile.

LA TOP 10 RANKING FIFA: 1. Germania 1609 punti (–) 2. Brasile 1489 punti (–) 3. Portogallo 1360 punti (–) 4. Argentina 1359 punti (–) 5. Belgio 1337 punti (–) 6. Polonia 1228 punti (+1) 6. Spagna 1228 punti (–) 8. Svizzera 1197 punti (–) 9. Francia 1185 punti (–) 10. Cile 1161 punti (–); 14. ITALIA 1062 punti (–).