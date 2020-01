“Nella calza della Befana sicuramente troverò Ibrahimovic e non è una bella sorpresa“. Scherza così il tecnico della Sampdoria, Claudio Ranieri, nella prima conferenza del 2020 in vista della sfida con il Milan, dove lunedì i blucerchiati affronteranno i rossoneri con uno Zlatan Ibrahimovic in più. “Spero di giocare una gran partita e, possibilmente, fare punti – ha detto il tecnico blucerchiato -. Ibrahimovic porterà entusiasmo e mentalità vincente ad una squadra caparbia e che avrà nella spinta del ‘Meazza’ un’arma in più: servirà una grande prova da parte nostra, ripartendo dall’ottima prova offerta contro la Juventus, cercando di evitare gli errori commessi contro i bianconeri”.

