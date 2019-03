Il tecnico Claudio Ranieri è atterrato a Roma, all’aeroporto di Ciampino con un volo privato da Londra insieme alla moglie, per dirigersi poi negli uffici del club giallorosso per la firma e l’ufficializzazione all’indomani dell’esonero di Eusebio Di Francesco.

Per l’ora di pranzo previsto l’arrivo a Trigoria dove dirigerà l’allenamento del pomeriggio in vista della sfida di lunedì sera con l’Empoli. Il tecnico romano torna in giallorosso otto anni dopo, per provare a centrare l’obiettivo minimo di questa stagione: il quarto posto in classifica, valevole per un posto Champions.

L’allenatore di San Saba firmerà un contratto di tre mesi, puntando a restare anche nella prossima stagione come tecnico e con un ruolo da dirigente nel club di Trigoria.

Dopo Di Francesco è ormai ai saluti anche il ds giallorosso Monchi. Il dirigente spagnolo ha deciso di lasciare e nelle prossime ore dovrebbe risolvere consensualmente il proprio contratto con due anni di anticipo sulla scadenza. Probabile destinazione Londra, per una nuova avventura all’Arsenal, che lo ha cercato da diverse settimane, ma gli estimatori non mancano come il Psg.

