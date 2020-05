Random, Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa: il nuovo singolo del rapper e cantautore protagonista ad Amici Speciali.

Nuovo singolo per Random. Come tutti gli altri protagonisti di Amici Speciali, anche il cantautore e rapper nativo della Campania ma cresciuto sulla riviera romagnola ha voluto lanciare un nuovo brano in questi giorni, per proiettarsi verso una grande estate.

Lo ha annunciato lo stesso artista attraverso un post sul suo account Instagram ufficiale. Ecco tutti i dettagli.

Random: Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa

Il nuovo pezzo del cantautore sarà rilasciato ufficialmente sulle piattaforme streaming e in rotazione radiofonica il 22 maggio.

Spiega il rapper: “Scrivere questa canzone ha avuto un significato importante. Nel momento in cui tutto era incerto, la musica è stata la stanza nella quale ho sentito di potermi rifugiare. Fermarsi avrebbe voluto dire arrendersi. Emozioni, quaderno e matita hanno fatto il resto. Il 22 maggio esce Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa“.

Di seguito il suo post:

Random ad Amici Speciali

Il nuovo pezzo di Random, dal sapore ovviamente estivo, arriva a diverse settimane dalla pubblicazione di Marionette, brano in collaborazione con Carl Brave.

L’artista romagnolo ha voluto infatti ‘sfruttare’ la notorietà regalatagli dalla partecipazione ad Amici Speciali. All’interno del cast della maratona di beneficenza di Maria De Filippi è infatti stato il più chiacchierato, visto che al pubblico abituale del talent di Canale 5 era un nome per lo più sconosciuto.

Nonostante questo, è riuscito subito a convincere gli scettici, dimostrando nella sua prima puntata di avere il talento necessario per poter competere con artisti molto amati come i Kolors, Alberto Urso, Giordana Angi, Gaia Gozzi e tutti gli altri grandi protagonisti di Amici Speciali.



