Inter in crescita

L’infortunio di Douglas Costa ha spianato la strada ad Aaron Ramsey, diventato settimana dopo settimana il vero colpo di mercato della Juventus. Probabilmente, senza l’infortunio al tendine rimediato lo scorso aprile quando vestiva ancora la maglia dell’Arsenal, il suo inserimento sarebbe stato ancora più veloce: ma alla vigilia di Inter-Juventus, il gallese, fresco di ritorno in Nazionale, è una delle grandi certezze di Maurizio Sarri. Che ha cambiato il modulo della Juventus, anche per necessità, piazzando alle spalle di Ronaldo e Higuain quel mix di tecnica e senso della posizione, di intelligenza e di applicazione che è Ramsey.

Nella lunga intervista concessa alla BBC, Ramsey ha ripercorso i suoi primi mesi a Torino, tra bassi, pochi, e alti, tanti. Con l’esame di maturità fissato per domenica, alle 20.30, a San Siro contro l’Inter: “Quest’anno è migliorata molto, Conte gli ha dato un’organizzazione e non hanno ancora perso un solo punto. Domenica sarà una partita difficilissima, hanno giocatori fantastici, uno dei quali, Sanchez, era con me all’Arsenal (ma che domenica non ci sarà per squalifica, ndr). Dovremo dare il massimo ed essere quasi perfetti per vincere”. Otto scudetti consecutivi non hanno tolto ai bianconeri la fame di vittorie, la voglia di vincere in Serie A: “La Champions è importante, ma il campionato ti mette alla prova settimana dopo settimana. Sono anni che la Juve domina la Serie A, sono fiducioso che alla lunga le cose si aggiustino da sole e che si possa vincere ancora”.

Sarri e il gioco bianconero

L’inizio di stagione è stato positivo, almeno dal punto di vista dei risultati. Nonostante qualche sofferenza di troppo, fisiologica quando si è al centro di un cambiamento radicale come quello vissuto dalla Juventus, i bianconeri sono secondi a due punti dall’Inter. I margini di crescita non mancano: “A volte il sistema di gioco non ha funzionato come avremmo voluto, altre sì. Ma Sarri finora è stato fantastico, stiamo lavorando duramente e stiamo migliorando. Stiamo capendo lentamente i ruoli e le responsabilità”. Fondamentale il clima nello spogliatoio, la coesione del gruppo nei momenti di difficoltà: “Ronaldo mi ha accolto subito molto calorosamente, è uno dei più grandi calciatori di sempre, ma è anche un uomo semplice. C’è un’aria familiare in tutto il club e riesco a vivere la mia nuova avventura con maturità. Quando arrivai all’Arsenal, ad esempio, avevo 17 anni, ero intimorito. Ora invece devo mettermi alla prova subito, ma gioco da tanto tempo: so cosa sono in grado di fare, è solo questione di tempo”.

L’infortunio alle spalle

A fine aprile contro il Napoli, con la Premier League ormai agli sgoccioli ma con la finale di Europa League ancora da conquistare, Ramsey si infortunò al tendine del ginocchio. Un problema che lo ha tenuto lontano dai campi per 119 giorni, ma che ora è ormai alle spalle: “Adesso mi sento bene dopo la sofferenza dell’infortunio, sono stato molto contento di segnare il mio primo goal e ho giocato in tre partite la scorsa settimana. La mia prima preoccupazione era quanto sarebbe durata e quanta pre-stagione sarei riuscito a giocare. È stato molto frustrante, ma lo staff medico della Juventus è stato splendido e mi ha aiutato”.

Bonucci: ”Vedrete una grande Juve”

Se per Ramsey il derby d’Italia sarà una novità, diverso il discorso per Leonardo Bonucci. Il capitano bianconero non vede l’ora di scendere in campo contro i nerazzurri, maglia che ha indossato per 137′ nella sua carriera: “Andremo a Milano e faremo una grande prestazione – è la convinzione di Bonucci raccontata ai microfoni di Sky Sport -. Vedremo una grande Juventus. In queste sfide è sempre difficile dare una favorita. Loro hanno iniziato alla grande il campionato, come era facile prevedere con l’arrivo di Conte. Sono una grande squadra”.