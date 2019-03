Ramona Amodeo oggi si è svegliata con il piede sbagliato e dopo aver letto il mio articolo (articolo apparso su decine di altri siti) a lei dedicato ha deciso di rispondermi tramite Instagram con una serie di storie in cui dichiara che dovrebbero prendermi a schiaffi. Ovviamente in un italiano un po’ arrangiato.

“Vi giuro a questo giornalista CI VORREBBERO proprio degli schiaffoni in faccia, pam pam! Innanzitutto come ti permetti, IO SONO UNA MAMMA (?) e COME MAMMA (?) ho rifiutato tanti lavori e tante esperienze lavorative proprio per crescere mia figlia NEL MEGLIO nel migliore dei modi, anche perché continuo AD ALLATTARLA (?) ed ha 15 mesi. E’ brutto che fanno passare un messaggio sbagliato, come già detto nelle stories precedenti e poi purtroppo ragazzi esiste gente che si alza la mattina e ci mangia e ci marcia proprio screditando le altre persone. A me dispiace perché significa che NON AVRANNO (?) altro di cui parlare”.

Ramona, proprio perché madre, dovresti stare attenta alle parole che utilizzi e non parlare con leggerezza di “schiaffi in faccia”, visto che ti leggono anche le 12enni.

Io sarò frustrato e ignorante, mentre per una mamma che consiglia a dei bambini dei prodotti detox (da lei sponsorizzati) che aggettivi dovremmo usare?

L’ex tronista ha poi continuato a pubblicare messaggi di sue fan in cui dicono sostanzialmente che mi sono inventato tutto e che non ha mai consigliato di “iniziare con un prodotto detox”, come lei stesso confermato in un altro sfogo.

“Senza parole come strumentalizzano a modo loro, ho già spiegato nelle stories precedenti. Purtroppo c’è gente che ci mangia e marcia sugli altri, NESSUNO HA CONSIGLIATO DI INIZIARE UN PERCORSO DETOX ignoranti e frustrati! Se non avete altre notizie non so cosa dirvi”.

Ehm, come direbbe la mitica Franca Leosini: