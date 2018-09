Ramazzotti: Ho votato 5S e lo rifarei

(Fotogramma)

“Alle ultime elezioni ho votato 5 Stelle e lo rifarei. Ci vuole tempo per cambiare e migliorare l’Italia: parliamo di decenni, non di un anno o due”. Parola di Eros Ramazotti, che in un’intervista a ‘Vanity Fair’ si confessa, parlando di musica, amore e politica. Dagli inizi da comparsa per Fellini, al successo inatteso, fino al nuovo disco ‘Vita ce n’è’, in uscita il 23 novembre.

Sul settimanale, che gli dedica la cover del numero in edicola domani, il cantante ricorda il padre comunista che “immaginava un mondo equo in cui a tutti toccasse in sorte un pezzo di pane. Era utopia e lo scoprì sulla sua pelle. La tessera del Pci la presi anche io, ma solo per sei mesi”. E su Matteo Salvini dice che non avrebbe firmato un appello contro, che a volte gli appare “duro e pesante” ma non pensa che abbia tutti i torti “in assoluto”. Il leader leghista, spiega Ramazzotti, vanta almeno un pregio: “Smaschera l’ipocrisia generale”.

Quanto al nuovo album, che definisce rivoluzionario, Ramazzotti spiega: “Per realizzarlo ho speso un anno e mezzo della mia vita in studio. È un disco che considero un nuovo inizio”. “Ho passato qualche anno in cui non sapevo se continuare o fermarmi per sempre – confessa -. Mi sono chiesto se continuare avesse un senso perché mi sono detto: ‘Che lo compongo a fare un disco tanto per farlo?’. Ci sono tanti artisti che vivono di memoria, non volevo iscrivermi al club”.