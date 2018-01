– Stéphane Peterhansel prova a tenere vivo l’interesse per la vittoria finale alla Dakar. Nella terzultima tappa, che ha portato le auto da Fiambala e San Juan, lungo 523 km di prova speciale, il pilota francese è riuscito a rifilare 18′ al leader Carlos Sainz e ha ridotto a 44’41” il ritardo in classifica generale dal compagno di scuderia. Il vantaggio resta rassicurante per lo spagnolo che però non può ancora dormire sonni tranquilli visto che alla conclusione della corsa mancano 487 km e le insidie sono sempre dietro l’angolo.

TERZO SUCCESSO DI TAPPA PER AL-ATTIYAH – La vittoria della 12/a tappa, per la cronaca, è andata al qatariota Nasser Al-Attiyah, al terzo successo parziale in questa edizione. Il pilota della Toyota ha lottato a lungo per il successo con Peterhansel che alla fine ha ceduto, giungendo sul traguardo con un ritardo di 2’03”. Terzo, staccato di 4’33” si è piazzato Giniel De Villiers. Al-Attiyah resta a più di un’ora dal leader (1’05″55) e a 12′ dal compagno di squadra Bernhard Ten Brinke che oggi non è riuscito a ripetersi e si è infatti dovuto accontentare della quinta piazza. La tappa per le moto è stata, invece, annullata per motivi di sicurezza.