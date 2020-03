Amazon ferma le consegne di CD e vinili: l’azienda ha deciso di dare priorità ai beni di prima necessità, come cibo e medicinali.

Amazon Italia ha deciso di dare priorità ai beni di prima necessità in questa situazione di grave emergenza legata al Coronavirus: stop quindi alle consegne di tutto il resto, compresi CD e vinili. Ovviamente, non si tratta di un blocco totale, ma di un rallentamento.

Come negli Stati Uniti, anche in Italia l’azienda ha infatti deciso di dare temporaneamente priorità ai beni essenziali, che dovranno essere spediti con maggior velocità ai consumatori. Lo ha comunicato lo stesso gigante dell’e-commerce in una nota ufficiale.

Anche la musica, dunque, passa in secondo piano in questo momento per quanto riguarda le consegne: ogni tipo di gadget, compresi gli album (sia in CD che in vinile), verrà inviato senza priorità.

Non si tratta però di un blocco totale, come chiarito da Fanpage.it. Resta però un certo disagio: le consegne potrebbero infatti slittare almeno fino al 5 aprile, ma non si esclude un ulteriore ritardo. In altre parole, sarà possibile continuare ad acquistare gli album, ma con tutta probabilità non arriveranno nella data sperata.



Quando arrivano le consegne di Amazon?

Questa è la domanda che molti di noi si faranno nei prossimi giorni. La risposta è difficile da dare, ma qualche buona notizia arriva dall’America, dove l’azienda sta assumendo altro personale e ha promesso un ampliamento dei siti di stoccaggio.

La speranza è che un’operazione del genere possa avvenire anche in Italia, paese più colpito al mondo in questo momento dalla pandemia di Coronavirus. Non resta che pazientare ancora qualche giorno per saperne di più.

