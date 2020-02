In casa Milan tiene banco la situazione legata al futuro di Zlatan Ibrahimovic: da quando è arrivato lo svedese, la squadra ha avuto una svolta, ma a 38 anni non è certo che Ibra a fine stagione decida di continuare a giocare. “Si sta solo scaldando, vedrete che cosa farà ancora – ha dichiarato il suo agente, Mino Raiola -. Se continuerà? È presto per dirlo. C’è un nuovo progetto, ma Zlatan deciderà più avanti. Il mio consiglio è che continui se si diverte, altrimenti che smetta. A me pare che si diverta”.

“Donnarumma? Per il rinnovo c’è tempo”

C’è spazio anche per una battuta su un altro caso spinoso, il futuro di Gigio Donnarumma: “Ribadisco che i tifosi devono chiedermi scusa – ha detto Raiola -, non aggiungo altro perché ogni volta che parlo succede il caos. Per discutere il rinnovo c’è ancora tempo”. Il contratto del portiere scadrà a giugno 2021 ma al momento le parti sono distanti da un accordo.

“A Pogba non dispiacerebbe tornare in Italia”

Tra gli assistiti di Raiola c’è anche Paul Pogba, sempre al centro dei rumors di mercato. L’agente lascia aperte le porte a un clamoroso ritorno del Polpo in Serie A: “Anche per lui, come per Zlatan, l’italia è una seconda patria. Tornare non gli dispiacerebbe. Ma ne parleremo dopo l’Europeo”.









