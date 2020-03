Raiola: “Voglio portare un campione al Real”

– Il calcio mercato non si ferma neppure in tempi di coronavirus. E allora ecco che Mino Raiola, uno dei procuratori sportivi più influenti nel panorama internazionale (nella sua scuderia annovera campioni come Donnarumma, Haaland, Pogba e altri ancora), al quale non mancano sicuramente capacità mediatiche, lancia un messaggio che non bisogno di molte interpretazioni: “Voglio portare un grande campione al Real Madrid”. Un auspicio, certo, ma probabilmente anche qualcosa di più, considerato che arriva dalle colonne di ‘Marca’, il noto quotidiano sportivo della capitale spagnola.

Anche perché, secondo la stampa iberica, a differenza di quanto avviene con il Barça, Florentino Perez e i suoi uomini hanno una corsia preferenziale per arrivare alle stelle che hanno come agente proprio il 52enne nato a Nocera Inferiore. “I miei rapporti con il Real sono molto buoni, sono spesso in contatto con José Ángel, è interessante, oltre che un piacere, parlare con lui di calcio e delle vicende legate alla Fifa perché la sua opinione mi interessa – afferma Raiola nell’intervista -. Un giorno spero fortemente di portare un grandissimo campione al Real Madrid. Al momento ho Areola, ma è una mezza operazione perché è un prestito. Voglio portare un calciatore a titolo definitivo e ci proverò quest’estate. Sarebbe un orgoglio per me e per i miei calciatori perché il Real Madrid è un grande club”.

“Pogba? Ora concentrato sullo United, vedremo”

Ovvio che il pensiero vada subito al francese Paul Pogba, uno dei grandi obiettivi dichiarati di Zinedine Zidane: “Paul sta vivendo un momento delicato, ma voglio sottolineare con forza, anche perché in Inghilterra sono molto sensibili su questo, che é concentrato sullo United, vuole fare un gran finale di stagione e portare la squadra in Champions”. Il resto si vedrà, ma il fatto che il francese abbia il contratto in scadenza nel 2021 può fare la differenza. “Non posso sapere cosa succederà, in passato c’è stato un grande interesse ma non se ne fece nulla, però contano il presente e il futuro”, ammette Raiola, che tra le sue stelle ha anche il giovane norvegese Erling Haaland, ora al Borussia Dortmund ma già accostato ai migliori club d’Europa, Real tra questi: “E’ un gioiello, un giocatore molto importante ed é un piacere vedere come cresce ad ogni partita. Nessuno pensava che si ambientasse in Bundesliga così presto, non è facile passare dal campionato austriaco a quello tedesco, ma per lui non è stato un problema, deve crescere ancora molto, sta bruciando le tappe, quando ha lasciato il Salisburgo pensavo che non fosse il momento giusto, ora non credo che quest’estate andrà via da Dortmund”.

Barcellona: Lautaro Martinez o Neymar?

Neymar o Lautaro Martinez, questo il dilemma. Il sito del quotidiano spagnolo AS riassume così i dubbi in chiave calciomercato del Barcellona. Entrambi, dovrà farsene una ragione anche Lionel Messi, non sarà possibile. La scelta, almeno per i quotidiani catalani come Sport e Mundo Deportivo che puntano sulle strategie del club azulgrana e sulle richieste dell’Inter per il cartellino dell’argentino, è caduta proprio sul Toro nerazzurro. Secondo AS servono almeno 300 milioni per portare a casa i due sudamericani (180-190 per il brasiliano, il resto per l’argentino) e anche il giornale madrileno pensa che, dovendo fare una scelta, dal punto di vista sportivo convenga puntare su Lautaro Martinez che ha solo 22 anni, è in grande crescita, ha dimostrato in nerazzurro di avere il gol nel sangue ed è considerato l’erede ideale, anche per caratteristiche, di Suarez. Neymar, oltre che un rinforzo di primissimo livello, sarebbe più un’operazione commerciale, ma alcuni dirigenti sono contrari al suo ritorno e altri sottolineano i tanti infortuni che ha avuto negli ultimi anni l’attaccante del Psg. Secondo il giornale catalano Sport il Barça per portare Lautaro al Camp Nou deve avere chiaro in testa che nella trattativa non verranno inserite contropartite tecniche come Vidal, Dembelè o altri. Non solo attaccanti, il Barça cerca rinforzi in tutti i reparti e AS fa i nomi di Emerson Palmieri per la fascia, per la difesa dei centrali di Inter e Juventus, Bastoni e De Ligt, e dello spagnolo del Napoli, Fabian Ruiz, per il centrocampo.