Rain On Me è tutto quello che noi amanti del puttanpop aspettavamo da anni. Un pezzo pop quasi perfetto, un video musicale con cambi di costumi, coreografie degne di essere chiamate tali e diretto da un regista cinematografico garantiranno a Lady Gaga un comeback ai vertici delle classifiche? Probabilmente sì, ma a giocare un ruolo importante in questa scalata è Ariana Grande, idolo di milioni di ragazzini (una delle poche che come Taylor Swift riesce ancora a fare numeri mostruosi nel pop).

A poche ore dal suo debutto Rain On Me ha raggiunto la n° 1 su iTunes in 32 paesi (Italia compresa) ed è in vetta su Apple Music in 9 diverse nazioni. Fino alla mezzanotte del giorno di pubblicazione il video musicale del duetto è stato visto 8 milioni di volte e Gaga ha anche conquistato un record personale, Rain On Me infatti è la sua clip che più velocemente ha raggiunto 1 milione di like (in appena 4 ore). Adesso l’obiettivo è la 1 nella Billboard. In bocca al lupo Lady Gaga, ma anche Stefani Germanotta ecco cch.

#RainOnMe is now @ArianaGrande‘s second fastest music video to reach 1 million likes. #1. “thank u, next” — 35 minutes

#2. “Rain On Me” — 4 hours and 12 minutes

#3. “7 rings” — 6 hours and 45 minutes pic.twitter.com/coEaJeMFfm — Ariana Grande Charts (@chartariana) May 22, 2020

Fastest Lady Gaga’s Videos to reach 1M likes on YouTube: 1. #RainOnMe (4 hours)

2. Stupid Love (5 days)

3. Shallow Live Oscars (25 days)

4. Shallow (29 days) pic.twitter.com/ogUiyw8NtW — Lady Gaga Views ⛈ (@LG_Views) May 22, 2020

Rain On Me su iTunes.

Lady Gaga e Ariana Grande, Rain On Me su Apple Music.

