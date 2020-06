Lady Gaga e Ariana Grande al primo posto della classifica americana con Rain On Me: un grande risultato per la coppia di popstar.

Un debutto con i fiocchi per Lady Gaga e Ariana Grande: la loro Rain On Me è al primo posto nella classifica dei singoli americana, la prestigiosa Billboard Hot 100.

Il loro attesissimo duetto, come da previsione è infatti schizzato subito davanti a tutti, guadagnandosi un primo posto di prestigio. Il tutto in attesa di scoprire quale sarà invece la posizione dell’album Chromatica, rilasciato ufficialmente il 29 maggio.

Lady Gaga al primo posto in America con Rain On Me

Rain On Me ha preceduto di una settimana la pubblicazione del sesto album della Mother Monster, conquistando fin da subito i fan di tutto il mondo. L’attesa per il duetto di Gaga con la Grande era infatti tantissima, e le due non hanno assolutamente deluso le aspettative.

Tra milioni di views su YouTube e di stream sulle piattaforme musicali, Rain On Me ha collezionato numeri da capogiro, diventando la quinta canzone al primo posto tra i singoli per Gaga. Niente male… Di seguito il video ufficiale:

Lady Gaga: tutte le canzoni al primo posto in classifica

Non è ovviamente la prima volta al primo posto per la popstar italoamericana. Gaga aveva infatti esordito con il botto nel 2008 con il singolo Just Dance, il primo della sua straordinaria carriera.

Ma un primo posto era arrivato anche con altre grandi hit come Poker Face, Born This Way e più recentemente con Shallow, il duetto con Bradley Cooper tratto dalla colonna sonora di A Star is Born.

E Bad Romance? No, non ce ne siamo dimenticati. Quella che probabilmente è la sua canzone più famosa in assoluto si è fermata solo al secondo posto nella classifica americana. Incredibile, ma vero.

Per quanto riguarda Ari, invece, le prime posizioni in carriera sono con Rain On Me ben quattro: la Grande era già arrivata davanti a tutti con Thank U Next, 7 Rings e Stuck With You.