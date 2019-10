Raimondo Todaro è una delle colonne portanti di Ballando con le Stelle. Secondo un recente rumor il ballerino avrebbe pensato di lasciare lo show di Milly Carlucci per approdare alla concorrenza, dove lavora sua moglie Francesca Tocca. Todaro durante un’intervista a Vieni da Me di Caterina Balivo ha smentito queste voci ed ha aggiunto che si trova benissimo a Ballando con le Stelle e che dovrebbe succedere qualcosa di grave per abbandonare il programma che l’ha reso popolare.

“Anche io andrò d Amici? E chi l’ha detta sta cosa?

Pensate che io lavoro 12 ore da Milly Carlucci, mia moglie ad Amici, non ci vediamo tutto il giorno, ma va bene così. Meglio stare tutto il giorno separati e di notte un pochettino più attaccati. Quindi stiamo bene così. Poi c’è un’altra motivazione per cui non potrei lasciare Milly Carlucci. Chi mi conosce sa che i miei genitori mi hanno insegnato a ringraziare chi ti ha aiutato.Milly Carlucci è come mia madre. Sto bene dove sto. Non avrei i motivi, poi nella vita mai dire mai, ma dovrebbe succedere una cosa pesante. Ormai a Ballando sono di casa.”

Meglio così, una trasferta di Todaro avrebbe potuto causare la stessa guerra di Taylor Swift e Katy Perry.



