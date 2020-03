Raimondo Todaro non è un tipo che ama molto bazzicare i social, eppure ieri notte – più precisamente a mezzanotte e mezzo – ha pubblicato una storia su Instagram con l’orario ed un hashtag: #LaDirettaNonEPerTutti.

Ieri sera l’unico programma televisivo che era in diretta a quell’ora era Amici di Maria De Filippi che trasmetteva il duro litigio fra Maria De Filippi ed il ballerino Valentin, che ha abbandonato lo studio non senza prima chiedere delucidazioni in merito ad una ipotetica allusione fatta dalla conduttrice.

L’allusione a cui Valentin si riferiva – così come tutti noi abbiamo capito – è quella che è stata riportata la scorsa settimana dal magazine Chi di Alfonso Signorini, che parlava di maretta fra Raimondo Todaro e Francesca Tacca proprio a causa della simpatia di quest’ultima nei confronti di Valentin.

“Scoppia la crisi tra la bellissima Francesca Tocca e Raimondo Todaro, lei ballerina di “Amici”, lui di “Ballando con le Stelle”. I due stanno insieme da tredici anni. Al centro della crisi potrebbe esserci il giovane ballerino Valentin, sempre del programma di Maria De Filippi, molto coinvolto nelle coreografie con la stessa Tocca…”

Ovviamente non possiamo sapere se l’indiscrezione del settimanale Chi sia fondata oppure no, quel che è certo è che però Raimondo Todaro sembrerebbe aver lanciato una frecciatina proprio a Valentin alludendo alla sclerata avuta durante la diretta di Amici.

Vi ricordo che Raimondo e Francesca stanno insieme da 13 anni ed hanno anche una bambina.