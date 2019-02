Raid polare in arrivo. Nonostante l’Italia sia attualmente avvolta da un tiepido anticiclone nord africano, la situazione meteo subirà un improvviso e brusco peggioramento su alcune aree del Paese a causa dell’anticiclone stesso, il quale assumerà una posizione in parte defilata verso i Balcani lasciando così aperto un corridoio ad un impulso d’aria molto fredda di origine polare che provocherà una veloce ma insidiosa fase di freddo maltempo. Il team de ilmeteo.it avvisa che intanto per la festa di San Valentino non ci saranno ancora cambiamenti di nota con il sole che splenderà praticamente indisturbato su tutto il Paese.

Fonte