Il muro del cimitero di Beinasco, nel Torinese, è stato imbrattato di svastiche, presumibilmente la scorsa notte, a tre giorni dalla Festa della Liberazione sabato 25 aprile. A denunciare il raid neonazista è stata Sinistra Popolare di Beinasco, che “condanna in maniera assoluta e determinata il gesto criminale, un gesto che nella nostra comunità locale e nazionale, antifascista, non può trovare spazio. Un atto offensivo verso tutti e irrispettoso anche e soprattutto perché compiuto in un luogo caro per la memoria dei nostri cari: il cimitero. Auspichiamo che tutte le forze politiche vogliano condannare questo gesto e che i responsabili siano identificati dalle forze dell’ordine”. La nota si conclude con un punto fermo: “Questi criminali, sconfitti dalla storia, non troveranno più spazio, ne ora ne mai”.

“Continua la strategia delle forze neofasciste per riaffermare quei valori”. Diego Sarno, consigliere regionale del Pd, commenta così la comparsa di alcune svastiche sulle mura del cimitero di Beinasco. “Siamo convinti che il popolo italiano sia più forte anche di proposte indegne come indicare il 25 aprile come giornata per il ricordo delle vittime del Covid-19, che dovrà esserci ma in altra data – prosegue Sarno -. Strategia che vuole derubricare la Festa della Liberazione come una festa qualunque e invece rimane un momento fondativo della nostra Repubblica”.

Il gesto arriva all’indomani della denuncia, da parte di Repubblica, degli appelli social fatti da ambienti neonazisti e neofascisti a “scendere in piazza per cancellare il lockdown, il 25 Aprile e Bella Ciao”: la catena ha già superato le 20mila adesioni, oltre 3 mila in Lombardia. Se il lancio è virtuale, l’atterraggio potrebbe essere reale. A Torino e a Napoli sabato polizia e carabinieri hanno spento sul nascere i primi tentativi di protesta. Le “piazze tricolori” verranno comunicate il 24 aprile, alla vigilia. Ma c’è un partito che ci ha già messo il cappello: Forza Nuova. Lo scherma che ripropongono è il modello Verona: camicie brune, associazioni sovraniste, integralisti cattolici e pasdaràn antivaccino. L’obiettivo è coagulare le “forze del popolo”. E proporre un “25 Aprile nero”.