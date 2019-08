Con l’ultima sentenza, venuta da Milano, la Rai deve rinunciare alle partite della Champions per i prossimi due anni: è stato infatti respinto il suo ricorso in materia contro Sky e Mediaset, chiudendo una vicenda iniziata con la precedente direzione Rai. Uno stop che sembra essere stato incassato senza troppi patemi a viale Mazzini: fonti qualificate della Rai sottolineano infatti che l’azienda ha, “nel calcio di club, l’esclusiva della Coppa Italia, la serie B, la serie C e il calcio a 5, siamo i primi a trasmettere in chiaro gli highlights della serie A”, cui sommare “l’esclusiva delle Nazionali di Calcio A maschile e femminile, dell’Under 21 e delle Nazionali ‘minori’, poi le migliori 27 partite dell’Europeo 2020”.

