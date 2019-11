“Il servizio pubblico dovrebbe quantomeno riservarsi lo scrupolo di selezionare attentamente i contenuti che trasmette nelle proprie radio: anche per rispetto agli ascoltatori che pagano il canone e agli inserzionisti che acquistano pubblicità”. Maurizio Scandurra, giornalista, critico musicale e ufficio stampa che ha affiancato negli anni artisti quali Andrea Mingardi, Ivana Spagna, Tullio De Piscopo, PFM, Matia Bazar, Dirotta Su Cuba, Silvia Mezzanotte e Gerardina Trovato, per la prima volta prende carta e penna e scrive una nota non per altri artisti, ma per dire la sua. Al centro della polemica, il brano ‘Tu e D’io’ del rapper Danti con il featuring di Nina Zilli e J-Ax. Brano che, “per quanto ben cantato, musicalmente azzeccato e coinvolgente negli arrangiamenti, già dal modo in cui è scritto il titolo, può apparire anche come un’aperta e palese derisione pubblica del credo cristiano“, spiega Scandurra.

Fonte