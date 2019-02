(di Veronica Marino) – “L’Agcom vigili sul pluralismo non solo nei Tg, ma anche nei programmi di informazione e intrattenimento. Non è sufficiente, infatti, vigilare solo sull’effettiva parità di trattamento fra soggetti politici, perché il pluralismo non è determinato solo da chi ha una rappresentanza parlamentare ma da quel complesso mondo di intellettuali, giornalisti e influencer che, pur non facendo parte di un partito politico, rappresentano uno schieramento politico”. La riflessione è del consigliere della Rai Giampaolo Rossi che all’Adnkronos illustra più la sua visione dello stato dell’arte: “Il concetto di pluralismo non è quantificabile in termini di minuti o di tempo. E la grande sfida del Servizio Pubblico è proprio garantire l’espressione delle diverse sensibilità politiche e culturali del paese. Questa è la grande scommessa”.

