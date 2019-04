“Ridisegnare l’offerta cinematografica, aumentare gli investimenti e comunicare il prodotto con nuovi brand, a cominciare dalla nascita di un nuovo canale. Sono questi alcuni degli obiettivi del Piano industriale Rai”. Lo afferma viale Mazzini in apertura della nota dove spiega le scelte dell’azienda su Rai Premium e Rai Movie, specificando che non saranno chiusi ma fusi, aggiungendo che “per quanto concerne il contenuto cinematografico si è ritenuto, in linea con una visione più strategica della divisione per canali, di procedere a una migliore razionalizzazione e valorizzazione dell’offerta elaborata in base alla composizione del pubblico”.

