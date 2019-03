(di Veronica Marino) – “Accompagnare la trasformazione del servizio pubblico secondo uno stile preciso e rigoroso significa educare il proprio giornalismo a correggersi, rettificarsi e scusarsi; affinarlo nei contenuti e nei modi; vietare le forme di pubblicità occulta; liberare il giornalismo dall’essere megafono servile della politica; garantire il principio del pluralismo; dar voce alle minoranze; favorire il fatto che si parli di più e meglio di Europa; premiare il merito; motivare i delusi; investire in cultura e non sprecare le risorse. Innovarsi è soprattutto questione di sguardi e di linguaggio”. E’ il pensiero espresso all’Adnkronos da padre Francesco Occhetta, convinto che indietro non si possa più ritornare. “Le dimensioni del tempo e dello spazio dell’informazione sono cambiate – evidenzia – e la risposta positiva dell’attuale dirigenza è quella della Media Company, che favorisce l’accesso ai contenuti sulle piattaforme esistenti”.

