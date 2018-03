Rai omaggia Frizzi, online 'Scommettiamo che'

(Milly Carlucci e Fabrizio Frizzi a ‘Scommettiamo che’ – Foto Facebook RaiPlay)

“Il modo migliore per ricordare Fabrizio Frizzi“. La Rai rende omaggio al conduttore televisivo scomparso domenica notte in seguito ad un’emorragia cerebrale pubblicando online la prima stagione di ‘Scommettiamo che‘, andata in onda il sabato sera in 9 puntate dal 6 aprile all’8 giugno 1991. “Fabrizio Frizzi, affiancato da Milly Carlucci – si legge sul sito ‘Rai play’ – presentava stravaganti ed incredibili prove di abilità, giudicate da una commissione di personaggi famosi presente in studio”.