Per Fiorello è una “sciabbarabba” (perdita di lucidità con reazione subitanea, non controllata, spesso violenta o priva di logica), la querelle con Repubblica, rispetto alla quale afferma di non aver voluto fare alcuna polemica ma solo qualche precisazione, e comunque, assicura Fiorello, in un nuovo video su Instagram, il lavoro per il progetto con RaiPlay procede. “E’ partita la ‘sciabbarabba’, come dice Mollica”, esordisce Fiorello nel video, ringraziando poi “tutti i giornali che si sono interessati a me” e citando i titoli di oggi di alcuni quotidiani. “Per tutto questo devo ringraziare veramente Repubblica“, dice poi Fiorello che ricorda: “Sono stato ai 40 anni di Repubblica, sono venuto all’Auditorium e ho fatto trenta minuti di spettacolo, gratis”. Vero è, per Fiorello, che “se Repubblica ieri non avesse scritto ‘interrotte le trattative’ e io giusto per il gusto di smentire le ho riprese…”, insomma “grazie a Repubblica, ringrazio il direttore Verdelli“.

