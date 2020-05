“Inizia un nuovo appuntamento a ‘Uno Mattina’ con una cara amica, Paola Severini Melograni. Ci inviterà a stare ‘Insieme con’. Insieme con le persone più fragili, più delicate, quelle che in questo periodo soffrono e hanno sofferto di più solitudine rispetto agli altri, visti questi limiti imposti dal virus. Sono disabili, mentali e fisici, gli anziani non autosufficienti. Tutte queste persone hanno bisogno del nostro aiuto e Paola ascolterà e raccoglierà queste richieste e queste testimonianze. Io sono Carlo Conti e io sono con lei”. E’ il messaggio con cui Carlo Conti dà il benvenuto e sostiene il nuovo spazio sociale di Uno Mattina che prenderà il via domani alle 7,45 circa, dopo la Messa del Santo Padre.

Fonte