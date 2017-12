Per la prima volta nella sua storia, la Rai potrebbe dire addio alle gare di Formula 1: a metà gennaio si saprà, ma è sempre più probabile che tocchi a Sky l’esclusiva dei Gp di auto (già ha quelli delle moto). Ieri pomeriggio il direttore generale della Rai, Mario Orfeo, accompagnato da alcuni (alti) dirigenti di viale Mazzini, fra cui il direttore di Rai Sport, Gabriele Romagnoli, ha convocato d’urgenza il comitato di redazione di Rai Sport. Orfeo ha chiesto un “atto di responsabilità” alla rappresentanza sindacale dei 120 giornalisti, augurandosi che venga revocato lo sciopero audiovideo fissato per il 3 gennaio, il giorno del derby di Coppa Italia, Juve-Torino (vedi Spy Calcio del 22 dicembre). Ma il cdr oggi pomeriggio ha comunicato all’azienda di non voler revocare lo sciopero, il primo dei tre programmati. Ecco il comunicato del crd: “Le giornaliste e i giornalisti di Rai Sport esprimono sconcerto per la mancata assegnazione dei diritti in chiaro dei mondiali di calcio in Russia. Un fatto gravissimo e inaccettabile soprattutto nei confronti di tutti i cittadini che pagano il canone in bolletta. Il Mondiale di calcio, con o senza l’Italia, è e resta un grande evento sportivo e culturale di interesse generale. Noi vorremmo che lo sport fosse per tutti. Vorremmo offrire più sport e con una qualità sempre migliore, ma le scelte editoriali fatte dalla Direzione di Testata e dall’Azienda continuano ad andare in una direzione diversa. Più volte in questi ultimi mesi l’organismo sindacale di Rai Sport ha denunciato: la situazione di arretramento tecnologico in cui siamo costretti a lavorare quotidianamente; il forte ridimensionamento degli spazi sulle reti generaliste e del nostro 2° canale tematico, che preclude soprattutto alle federazioni più piccole la possibilità di avere una visibilità e il mancato potenziamento del web soprattutto per attrarre e fidelizzare i più giovani. Perché lo sport è di tutti. I giornalisti di Rai Sport proclamano, quindi, una giornata di sciopero audio/video per mercoledì 3 gennaio 2018”.

La partita di Coppa Italia sarà comunque trasmessa (su Rai 1), ma senza telecronaca, commenti, interviste e “salottino”. Insomma, “muta”.

Orfeo non ha potuto dare grosse garanzie al cdr, che da tempo chiede all’Azienda chiarimenti sul prodotto. La Rai, si sa, sta battendo in ritirata: ha appena perso i Mondiali di calcio, a vantaggio di Mediaset. E adesso, altro fatto storico, rischia di perdere anche la Formula 1. I dirigenti Rai hanno spiegato che ci stanno ancora provando ad avere i Gran Premi, ma a quanto pare le speranze sono ridotte al lumicino. Il contratto di Sky con Liberty, erede della Fom, scade a fine anno e la pay tv ha tutte le intenzioni di rinnovarlo. Sky trasmetterebbe tutti i Gp in esclusiva senza più cedere a terzi i secondi diritti: sino allo scorso anno, infatti, si potevano vedere sulla Rai, in diretta e in chiaro, 9 Gran Premi (tutti gli altri in differita). Ora pare che la tv pubblica, attenta quantomai al bilancio (vedi appunto Mondiali), abbia fatto un’offerta minimalista: solo quattro Gp in diretta, vale a dire Monza, Montecarlo e altri due da scegliere fra quelli di fine stagione, quando la lotta per il titolo dovrebbe essere più accesa. La soluzione della Rai però non sarebbe stata accettata da Liberty e da Sky, per cui la pay tv di Murdoch dovrebbe trasmettere tutta la F.1 in diretta, cedendo a Tv8 i quattro Gp che vanno trasmessi in chiaro. Una soluzione, questa, che sarebbe una botta dura per la Rai, costretta a perdere un altro prodotto storico. Orfeo ha cercato di rassicurare il cdr, spiegando che i soldi risparmiati dai Mondiali, risparmiati peraltro a malincuore, verranno reinvestiti sulla Champions (una gara al mercoledì di una italiana) e sulla Coppa Italia. Sky l’esclusiva di tutta la Champions, e pure dell’Europa League: la trattativa è da tempo avviata ma non ancora conclusa.



Figc, Dilettanti contro Tommasi? E Gravina spera…

Dal 1 gennaio riprendono le trattative: da definire i vertici di Federcalcio e Lega di A. Impresa non facile. In Lega, il 4, c’è un’assemblea ma per ora i presidenti sembrano più concentrati sul bando d’asta dei diritti tv. Il 29 gennaio si vota per la Figc: da scegliere l’erede di Carlo Tavecchio. In corsa in tre: Sibilia, Gravina e Tommasi. Non ci fossero le elezioni politiche di marzo, Sibilia sarebbe il grande favorito: ma è un senatore di Forza Italia, gli conviene puntare (adesso) alla Figc? E’ quello su cui confida Gravina, pronto ad accordarsi con Sibilia: la presidenza della Figc toccherebbe all’attuale n.1 della Lega di C, e Sibilia farebbe il reggente con ampie deleghe (fra cui quella, fondamentale, delle riforme). Insomma, l’ipotesi di Gravina a guida del calcio prende sempre più consistenza. E perde slancio quella di un ex calciatore. Anche perché un accordo fra la Lega Dilettanti e Tommasi, leader dei calciatori, non è per niente semplice: ieri a Bari si è tenuta l’ultima assemblea dei Comitati Regionali della Lega Dilettanti, quella della Puglia (assente Sibilia, influenzato). In quella occasione l’ex presidente della Lnd, Cosentino, ha bocciato qualsiasi ipotesi di accordo con Tommasi: i Dilettanti vedono il presidente del sindacato calciatori come un rivale, non certo come un alleato. Per questo, Gravina può sperare…