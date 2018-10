E’ morta dopo un colpo alla testa, Marzia Zarba, 66 anni. Qualcuno l’ha uccisa, fracassandole il cranio, nella sua abitazione di via Giambattista Odierna, a Ragusa. Ne sono convinti gli agenti della squadra mobile, guidati da Antonio Ciavola, che nella nottata hanno ascoltato il marito e il nipote della vittima. Nell’appartamento, nel centro storico della città, non è stato rubato nulla, circostanza che fa escludere agli investigatori l’ipotesi della rapina.



A trovare il corpo della donna, in una pozza di sangue, è stato, dopo le 20, il nipote che abitava con lei. Il giovane ha subito chiamato il 118. Poco dopo la polizia ha rintracciato il marito della signora Zarba, un ex tecnico di laboratorio di 74 anni che non viveva con lei. Anche lui è stato sentito dagli inquirenti, come altri parenti e conoscenti.

“E’ stata una morte violenta”, è il commento del questore Salvatore La Rosa. Sul posto sono intervenuti la sostituta procuratrice Giulia Bisello e il medico legale Giuseppe Iuvara. Gli investigatori stanno esaminando le riprese di telecamere di sicurezza della zona.