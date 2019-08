Titolo: ragioniere neodiplomato cercasi



Azienda: cat srl



Descrizione: DESCRIZIONE ragioniere neodiplomato cercasi : voto conseguito alto domiciliato in reggio calabria nord (sede lavorativa Gallico Marina) no part time mattina pomeriggio autosufficiente negli spostamenti patente auto presa o in programm…

Luogo: Calabria