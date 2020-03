“Sono in contatto con le associazioni di categoria ormai da settimane, stiamo monitorando l’andamento della crisi per quanto riguarda la perdita economica che è devastante per i commercianti e per il settore del turismo. Noi abbiamo alberghi che hanno visto cancellare le prenotazioni dal giorno alla notte fino a questa estate. A noi la crisi del coronavirus è arrivata ancora prima che arrivasse il virus a Roma. Sostanzialmente siamo in ginocchio“. Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi a ‘Stasera Italia’ su Rete 4. “Devo ringraziare i romani che stanno dimostrando un grande senso di responsabilità nel rispettare le indicazioni che vengono dal governo”, ha evidenziato Raggi riferendosi alla risposta della città all’emergenza di queste settimane.

Fonte