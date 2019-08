“Da qui a 10 anni siamo in grado di cambiare il volto della nostra città. Oggi, senza piano urbano, la mobilità è così ripartita: il 64% a Roma si sposta con il mezzo privato e il 36% utilizza il trasporto pubblico. All’esito dello sviluppo di questo piano avremo una completa inversione delle prospettive: il traffico privato scende al 48 per cento e il traffico pubblico arriva al 52 per cento. Questo è un obiettivo importantissimo che ci mette al pari delle altre Capitali”. Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi presentando in Campidoglio il nuovo Piano urbano per la mobilità sostenibile (Pums), adottato pochi giorni fa dall’Assemblea capitolina. “Chi pensava di poter realizzare tutto questo in due anni, in tre anni, evidentemente non ha ben chiaro cosa vuol dire riconfigurare completamente l’assetto infrastrutturale di una città”, ha aggiunto.

