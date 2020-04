”Le casse comunali piangono perché non abbiamo più entrate ma continuiamo ad erogare servizi. Abbiamo bisogno di risorse ma soprattutto poteri speciali per avere procedure più snelle e veloci per mettere in terra i fondi del Governo. Se non possiamo fare gare veloci i nostri imprenditori quando ripartono?”. Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi a Buongiorno Regione su RaiTre, aggiungendo che “in questo momento una proroga del lockdown non è una ipotesi sul tavolo. Non vorrei lanciare messaggi ancora più foschi nel periodo che stiamo vivendo. I dati di stamane, poi, ci stanno confortando sull’andamento del contagio”.

