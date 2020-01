Coachella 2020, la line up: gli headliner e tutti gli altri protagonisti del più importante festival americano primaverile.

I Rage Against the Machine suoneranno al Coachella 2020. Una notizia che ormai già conoscevamo, ma che è stata ufficializzata il 3 gennaio, con la pubblicazione dell’intero programma del Coachella Valley Music and Arts Festival, il più importante evento musicale e artistico primaverile degli Stati Uniti.

La line up, come sempre per la kermesse che si svolge agli Empire Polo Fields di Indio, è ricca di grandi star. Gli headliner sono i Rage, ma anche Travis Scott e Frank Ocean. Ma molte altre star fanno parte del tabellone. Ecco chi saranno i principali protagonisti.

Coachella 2020: la line up

Il programma si divide in tre line up per sei giorni totali, divisi tra due weekend.

Si parte venerdì 10 aprile, con replica il 17. Nelle due giornate dedicate alla reunion dei Rage Against the Machine, non mancheranno altre grandi star: Calvin Harris, Lewis Capaldi, Charlie XCX, Run the Jewels tra i tanti.

Nella seconda giornata, quella di sabato 11 aprile (replica il 18), l’headliner sarà invece il rapper Travis Scott. Questi gli altri grandi protagonisti in tabellone: Thom Yorke, 21 Savage, Danny Elfman, DaBaby, Swae Lee, Carly Rae Jepsen, Aya Nakamura, Anna Calvi e tanti altri ancora.

Si chiude con la terza giornata, domenica 12 aprile (replica il 19). Main eventer sarà Frank Ocean, e con lui: Lana Del Rey, FKA Twigs, Fatboy Slim, Lil Nas X, Yungblud e molti altri artisti.

Questo il programma completo:

Coachella: una storia di musica, arte e critiche

Festival da oltre vent’anni ritenuto uno dei più importanti dell’anno in America, il Coachella non è mai stato esente da critiche. Vuoi per il costo piuttosto alto dei biglietti, vuoi per la scelta di cartelloni a volte non all’altezza (almeno secondo i fan).

Fatto sta che rimane uno degli appuntamenti prediletti dagli artisti, e non solo per chi vi partecipa. Ogni anno al Coachella sfila infatti una parata di stelle che attira lo sguardo di curiosi e addetti ai lavori. E siamo certi che sarà così anche nel 2020.



