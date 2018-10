Un ragazzo di 17 anni è finito in ospedale dopo essersi sentito male per aver assunto una pasticca di Mdma (ecstasy) sabato notte in una discoteca di Legnano, a Milano.

A quanto si è saputo, il giovane si è accasciato a terra in preda alle convulsioni ed è stato soccorso dall’ambulanza. Sono stati i presenti a chiamare il 118. Ricoverato in rianimazione, le sue condizioni sarebbero ora stabili. Sulla vicenda indagano i carabinieri per capire chi gli ha dato la droga.