Potrebbe essere un 17enne il responsabile del ferimento del ragazzino francese di 12 anni colpito al volto da un cassonetto gettato dalla strada sovrastante la spiaggia di Bergeggi (Savona) nella notte tra venerdì e sabato. Lo scrive il quotidiano ‘Il Secolo XIX’. I carabinieri, che hanno interrogato tutti i giovani presenti quella notte nella vicina discoteca La Kava, avrebbero identificato l’autore del gesto a causa di alcune contraddizioni in cui è caduto durante l’interrogatorio. Maggiori dettagli saranno resi noti in una conferenza stampa programmata per questa mattina alle 11 al Comando dell’Arma di Savona.

