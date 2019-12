“Questo terribile incidente ha fatto crollare ogni sovrastruttura della nostra vita. Le nostre prosopopee, le nostre chiacchiere. Qual è il senso della nostra vita? Mandarla in fumo? Berci la nostra vita? Questa è vita? O sono finte libertà? Un arbitrio che in realtà toglie la libertà perché ci toglie la consapevolezza”, e rende “schiavi. E “magari quando sei sbronzo ti metti pure a guidare. In fondo pensiamo tutti di essere un po’ padreterni, superuomini, e poi non riusciamo a seguire le regole comuni”. Lo ha detto il parroco don Gianni Matteo Botto nel corso dell’omelia ai funerali di Gaia e Camilla, le due ragazze investite e uccise a Corso Francia.

