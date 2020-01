Il livello di rischio per il capo della Dda di Catanzaro, Nicola Gratteri, è aumentato. Ecco perché da qualche giorno la scorta del procuratore è stata decisamente rafforzata. Non solo blindando le finestre del suo ufficio e aumentando dotazioni e sistemi di sorveglianza ma anche fornendo, come confermato all’Adnkronos, auto corazzate in caso di attentato con bombe. A deciderlo è stato il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica riunitosi in prefettura a Catanzaro. Per il momento, inoltre, sono stati eliminati gli incontri pubblici di Gratteri che potessero comportare dei rischi.

Fonte