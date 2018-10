Raffaella Mennoia, celebre autrice di Uomini e Donne nonché ex postina di C’è Posta Per Te (!) ieri sera su Instagram ha pubblicato una serie di storie contro una ragazza (pare sua rivale in amore) e tutta la sua famiglia.

Ovviamente non conoscendo gli interlocutori della Mennoia abbiamo a disposizione solo parte del racconto, ma vederla arrabbiarsi contro qualcuno di non ben identificato è qualcosa di sublime.

Tutto è iniziato così:

“Lo scrivo qui perché qui vieni a leggere, ma non ci spreco un post ovviamente. Invece di seguire gente della vita dell’uomo con il quale non stai più insieme da tempo, invece di pubblicare foto con pseudo parenti che hanno mangiato alla mia tavola per tempo e che sono stati allontanati perché facevano il doppio gioco, invece di mettere foto di integratori, pensa che ti ho salvata una volta, forse due, cancellando messaggi ecc. Sai per quale motivo l’ho fatto e pensa pure che il problema, se riflettessi, non è propriamente mio… quindi io se fossi in te o deciderei ad affrontarmi oppure smetterei, perché è arrivato il momento, credimi. Non ti taggo per ora”

Poi la discussione è degenerata e Raffaella Mennoia ha tirato in ballo anche il fratello e le amiche di questa presunta rivale in amore.

Ovviamente questi post lasciano ampia interpretazione (e non è la prima volta!), quindi se voi avete capito altro scrivetelo nei commenti.