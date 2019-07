Raffaella Mennoia su Instagram ha cambiato filtro e – tolte le orecchie da gattina – ha risposto ai molteplici follower che hanno accusato Andrea e Jessica di Temptation Island di aver partecipato solo per business ingannando il pubblico.

“Cercherò di mettere in ordine due idee di chi non le ha ancora in ordine. Ho visto e letto un sacco di stron*ate negli ultimi giorni di chi li ha avvistati (parla di Andrea e Jessica di Temptation Island, ndr) in un ristorante mano nella mano, a chi si è permesso di dire che tutto ero organizzato non so per quale scopo. Non solo dando degli imbecilli a noi, anzi a me visto che la responsabilità del cast è mia, ma dandoci degli idioti per 21 giorni di lavorazione”.