Raffaella Mennoia in un’intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne ha svelato cosa pensa dello scandalo di Sara Affi Fella.

Nonostante sia stata la prima a parlarne pubblicamente lanciando anche diverse frecciatine, l’autrice del programma si è stupita della dura reazione del pubblico.

“Ci tengo molto a ridimensionare la gravità di questi fatti. È indubbiamente grave che il telespettatore venga preso in giro, è grave che le persone con le quali hai un rapporto quasi quotidiano per mesi si sentano autorizzati a prenderti in giro, ma le cose gravi della vita sono altre. Mi può dispiacere per il mio lavoro, per il pubblico, ma poi mi fermo a riflettere sulla reazione avuta da quello stesso pubblico che si è dimostrato compatto e sdegnato dalla condotta di Sara Affi Fella. Sono rimasta basita da tutto questo, non avrei mai pensato che il pubblico fosse così tanto attento a ciò che accade“.