Raffaella Mennoia qualche giorno fa ha letteralmente perso le staffe su Instagram inveendo contro una ragazza che le aveva presumibilmente scritto una cattiveria (lo screen dei commenti mi è stato segnalato da un lettore, ma il post incriminato era già stato rimosso).

La celebre autrice di Uomini e Donne, alla soglia delle registrazioni della seconda edizione di Temptation Island Vip, ha infatti appellato questa ragazza come una “stron*a, cattiva, invidiosa e sfigata”, una da cui si sarebbe addirittura fatta querelare pur di “menarla forte”. Purtroppo il commento originale dell’autrice è stato cancellato, quindi non so con esattezza cosa abbia scritto per farla arrabbiare così e ad oggi pure questi commenti della Mennoia sembrerebbero essere spariti.

Poco dopo Raffaella ha anche pubblicato una serie di video in cui si sfoga, ribadendo che “è la verità che rende liberi”.

“Voglio dirvi che, dopo quello che è successo in queste ultime tre settimane, ho mio malgrado e con non poco stupore ho dovuto fare delle riflessioni che riguardano anche Instagram e più che altro, quello che questi social possono causare. Ho letto degli insulti gravissimi rivolti alla mia persona, che se avessi commesso uno strage sarebbero stati meno aggressivi. Commenti che ovviamente raccontano molto di chi li scrive e poco sulla mia persona. Voglio però ringraziare chi ha speso parole gentili in questo periodo. A voi posso solamente dire che sto per tornare in Italia dove dovrò preparare un’altra valigia per partire verso la Sardegna per Temptation Island Vip. Non voglio aggiungere nient’altro rispetto a questa situazione che mi ha visto coinvolta mio malgrado”.

Di quale verità stia parlando, al momento, non ci è dato saperlo.