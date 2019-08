Colleghe, amiche e complici: a distanza di un paio di settimane dal caso di Uomini e Donne che ha coinvolto Raffaella Mennoia che è stata accusata da vari protagonisti della trasmissione di aver avuto in qualche modo le mani in pasta nei vari scandali dei tronisti, l’autrice è stata immortalata dai paparazzi del settimanale Gente in barca proprio con Maria De Filippi e suo figlio Gabriele, adottato con Maurizio Costanzo nel 2004.

La foto incriminata immortala infatti Maria De Filippi e Raffaella Mennoia in costume mentre se la spassano in barca al largo di Orbetello, in Toscana.

Proprio ieri la Mennoia ha pubblicato su Instagram un lungo post sfogo in cui sentenzia che “la verità rende liberi” (?).

“Voglio dirvi che, dopo quello che è successo in queste ultime tre settimane, ho mio malgrado e con non poco stupore ho dovuto fare delle riflessioni che riguardano anche Instagram e più che altro, quello che questi social possono causare. Ho letto degli insulti gravissimi rivolti alla mia persona, che se avessi commesso uno strage sarebbero stati meno aggressivi. Commenti che ovviamente raccontano molto di chi li scrive e poco sulla mia persona. Voglio però ringraziare chi ha speso parole gentili in questo periodo. A voi posso solamente dire che sto per tornare in Italia dove dovrò preparare un’altra valigia per partire verso la Sardegna per Temptation Island Vip. Non voglio aggiungere nient’altro rispetto a questa situazione che mi ha visto coinvolta mio malgrado”.

Sempre le due, circa un mese fa, hanno promesso denunce a tutti i “rosiconi” che hanno scritto “sciocchezze” su Uomini e Donne.

“Recentemente si leggono sui social a proposito di Uomini e Donne, svariate sciocchezze. Alcune innocue ed altre più equivoche dove si promettono chissà quali grandi rivelazioni che poi purtroppo non arrivano mai… Ora, noi vogliamo e dobbiamo essere ben pazienti, ma fino ad un certo punto… oltre al quale diventa d’obbligo far partire diffide e denunce. La morale purtroppo è sempre questa: a chi ha deciso di partecipare al programma cercando una soluzione per la vita che poi non è arrivata (non ci siamo mai posti come risolutori di vita), è rimasto un indigeribile amaro in bocca che fa scrivere grandi sciocchezze. Lasciamo a voi che leggete il compito di saper individuare i ‘rosiconi’ e vi auguriamo un felice agosto 2019. La produzione anche a nome di Maria De Filippi.”