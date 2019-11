La frase di Cellino sul colore della pelle di Mario Balotelli? “Ove mai fosse stata una battuta, come ho sentito dire, sarebbe stata infelice e incresciosa. Se la poteva risparmiare, è stata davvero un’uscita infelice, su questi argomenti non vanno fatte battute”. A Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Raffaella Fico, showgirl ed ex compagna di Mario Balotelli, ha commentato in questo modo le dichiarazioni del presidente del Brescia sull’attaccante, che hanno provocato un’ondata di polemiche. Secondo lei Balotelli lascerà il Brescia? “Non lo so”. Pare potrebbe andare a giocare in Turchia o a Toronto. “Speriamo che rimanga in Italia, ma sono cose professionali di Mario di cui io non so nulla”.

