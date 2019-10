Raffaella Carrà ricomincia da Renato Zero. La conduttrice e showgirl bolognese riprende infatti da domani su Rai3 in prima serata ‘A raccontare comincia tu’, arrivato alla sua seconda stagione. E ricomincia proprio con l’autore di ‘Viva la Rai’ dando vita ad un fitto dialogo a bordo di un tram in giro per Roma. Un dialogo “intimo e personale” che sarà la caratteristica del programma. Dopo i successi a due cifre riscontrati nella prima stagione, in particolare nelle puntate con Fiorello e con Maria De Filippi, la Carrà incontrerà Loretta Goggi, Luciana Littizzetto e Vittorio Sgarbi.

