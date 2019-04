“Io mi sono trovato in mezzo a uno scontro, una guerra tra gruppi dentro il M5S. Da una parte c’erano quelli che stavano con la sindaca Raggi e dall’altra quelli che invece stavano con Roberta Lombardi. Io non avevo gruppi ma ero considerato vicino alla sindaca, ma io non ho mai fatto politica: era un massacro sui giornali tutti i giorni“. Lo ha detto in aula l’ex capo del personale del Campidoglio, Raffaele Marra, sentito nel processo che lo vede imputato per abuso di ufficio in merito alla nomina del fratello Renato a capo della direzione Turismo del Campidoglio. Marra ha parlato dell’esperienza in Campidoglio come di una “sventura” spiegando di aver chiesto “per tre volte di mettermi in aspettativa”.

